Energia: Vitrenko (Naftogaz), ancora nessun accordo su forniture dirette gas russo a Ucraina

- Allo stato attuale non esistono accordi sulle forniture dirette di gas naturale fra la Federazione Russa e l’Ucraina. Lo ha affermato il direttore esecutivo della compagnia energetica Naftogaz, Yuriy Vitrenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Non esistono nuovi contratti, o nuovi accordi, e nemmeno un processo negoziale attualmente in corso, almeno per quanto concerne Naftogaz. D’altra parte, in linea di principio non esistono nemmeno limitazioni legislative per chiunque voglia iniziare a ricevere forniture dirette dalla Russia”, ha spiegato Vitrenko. (Res)