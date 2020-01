Autostrade: M5s, ecco come i Benetton hanno incassato indisturbati

- Continua sul blog delle Stelle l'"Autostrade Story". Nell'ottavo capitolo della rubrica, il Movimento cinque stelle scrive: "Ne hanno pensate e realizzate di tutti i colori. Pur di mantenere salda la presa sul business delle concessioni autostradali, senza essere disturbati troppo nei loro incassi alla zio Paperone, i Benetton sono arrivati a far sentire la loro 'vicinanza' al poliedrico mondo delle fondazioni politiche e dei cosiddetti think tank: sulla carta pensatoi e centri di ricerca, nella sostanza enti così infarciti di politici ed ex politici che le varie società di famiglia (Atlantia, Autostrade, Autogrill) non se la sono certo sentita di far mancare il loro supporto. Alla faccia di investimenti, manutenzioni e tutela degli automobilisti". (segue) (Rin)