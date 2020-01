Autostrade: M5s, ecco come i Benetton hanno incassato indisturbati (2)

- Il M5s, quindi, ricorda di aver raccontato "nella precedente puntata di #AutostradeStory" già di come "i manovratori del casello abbiano evitato disturbi nominando ex ministri, sottosegretari, parlamentari e manager di Stato nei Consigli di amministrazione delle loro concessionarie: nomi come Paolo Cirino Pomicino, Antonio Mastrapasqua, Nicola Rossi, Aldo Scarabosio, Antonio Bargone, Marco Bonamico e chi più ne ha più ne metta. Ma l’altra autostrada per blandire, lusingare e allettare la politica, attraverso contributi economici e variegate forme di sponsorizzazione, è stata ed è tutt’ora - rimarcano i Cinque stelle - quella che porta alle fondazioni e ai think tank. Autostrade per l’Italia, per dire, ancora oggi è tra i soci ordinari di Italiadecide, l’associazione fondata e guidata dall’ex presidente della Camera Luciano Violante, ex Pci, Pds e Ds. Atlantia, la holding dei Benetton che controlla Autostrade, è invece inserita nell’elenco dei soci sostenitori dell’Aspen, think tank pieno zeppo di politici e presieduto dall’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti. Ancora, tra i soci dell’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, spicca Autogrill, altro gioiello della famiglia di Ponzano Veneto". (segue) (Rin)