Autostrade: M5s, ecco come i Benetton hanno incassato indisturbati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E che dire, conclude il blog pentastellato, "di Symbola, la fondazione guidata dall’ex presidente di Legambiente ed ex deputato dell’Ulivo Ermete Realacci? In questo caso nel comitato scientifico siede Francesco Delzio, capo delle relazioni esterne di Atlantia, mentre Autostrade per l’Italia, almeno fino a pochissimo tempo fa, risultava tra i soci sostenitori della fondazione medesima. E poi ci sono i volti storici. Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia e già presidente di Autostrade, ancora oggi compare nel Comitato d’indirizzo dell’Istituto Bruno Leoni, che in passato si è distinto per alcuni studi contro ogni ipotesi di nazionalizzazione o ripubblicizzazione delle concessioni. E lo stesso Cerchiai è tutt’ora nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Magna Carta, presieduta dal senatore forzista ed ex ministro Gaetano Quagliariello. Insomma, le vie dei Benetton sono davvero state infinite, pur di assicurarsi un indisturbato privilegio". (Rin)