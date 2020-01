Azerbaigian: Banca mondiale, stimata crescita del 2,3 per cento nel 2020

- La Banca mondiale prevede un tasso di crescita del Pil dell'Azerbaigian del 2,3 per cento nel 2020. Secondo il rapporto intitolato "Prospettive economiche globali: crescita lenta, sfide politiche" pubblicato sul sito web della banca, la crescita economica del paese caucasico nel 2021 ammonterà al 2,1 per cento. La Banca mondiale ha confermato le sue previsioni sui tassi di crescita economica dell'Azerbaigian per il periodo 2020-2021 pubblicate lo scorso ottobre. Secondo le previsioni per il 2022, la crescita del Pil dell'Azerbaigian raggiungerà circa il 2,2 per cento, mentre per l’anno appena trascorso il dato dovrebbe attestarsi al 2,5 per cento. “La crescita a lungo termine dell'economia azerbaigiana dipende dalle continue riforme per accelerare lo sviluppo del settore privato ed eliminare le vulnerabilità nel settore finanziario. Inoltre, gli investimenti nel capitale umano, il miglioramento della qualità dell'istruzione avranno un effetto positivo sul ritmo della crescita economica”, si legge nel rapporto. (Res)