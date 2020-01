Difesa: Venezuela, prime esercitazioni militari dell'anno il 15 e 16 febbraio

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che i primi esercizi militari dell’anno della Forza armata rivoluzionaria (Fanb) si terranno il 15 e 16 febbraio. In dichiarazioni rilasciate presso l’accademia militare di Fuerte Tiuna e trasmesse dalla televisione di stato, Maduro ha dichiarato che le operazioni puntano a preparare i membri delle Fanb a “difendere le principali città del paese” dalle “costanti minacce” provenienti dagli Stati Uniti. “Il Venezuela è un paese minacciato dall’imperialismo e dobbiamo prepararci per consolidare una super macchina civico-militare per la difesa della pace e dell’integrità territoriale del Venezuela”, ha detto Maduro. (segue) (Brb)