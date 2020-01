Difesa: Venezuela, prime esercitazioni militari dell'anno il 15 e 16 febbraio (3)

- Guaidò ha quindi convocato una sessione parallela presso i locali del quotidiano "El Nacional", dove è stato eletto con i voti di 100 deputati. La rielezione di Guaidò ha subito incassato il benestare di Usa e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), mentre l'Unione europea ha dichiarato che continuerà a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana fino a quando non verranno garantite le condizioni per una appropriata sessione di voto. (segue) (Brb)