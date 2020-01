Libia: Perego (FI), disastro diplomatico Conte-Di Maio

- Con il governo Conte siamo "all'anno zero della politica estera". Lo afferma, in una nota, Matteo Perego, deputato di Forza Italia e membro della commissione Difesa. "Ci troviamo di fronte all'ennesimo disastro diplomatico del duo Conte-Di Maio, che dovrebbero dimettersi per danni irrimediabili alla reputazione internazionale del nostro Paese - sottolinea -. Prima si sostiene Serraj, ma in forma limitata rispetto ad esempio alla Turchia, poi lo spaesato Di Maio fa visita ad Haftar nel tentativo di recuperare anche l'altra sponda. Ed infine Conte che sopravvalutando sé stesso pensa di fare il colpo del secolo invitando entrambi i leader a Roma. La rinuncia di Serraj segna la fine definitiva della leadership italiana nel Mediterraneo, siamo all'anno zero della politica estera. È una vergogna". (Com)