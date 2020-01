Bracciano: aggredisce la compagna, arrestato 37 enne per maltrattamenti

- Ha aggredito in casa la compagna convivente. Per questo i Carabinieri della sezione radiomobile di Bracciano hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, al culmine dell’ennesimo litigio scoppiato per futili motivi all’interno delle mura domestiche, ha aggredito la donna che dopo essere riuscita a mettersi in salvo ha allertato i militari. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo violento, sorpreso mentre continuava ad inveire contro la donna. La ragazza è invece stata accompagnato al pronto soccorso, dove è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi.(Rer)