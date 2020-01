Auto: azienda Sparco vince il premio “Product showcase award” di Birmingham

- L’azienda Sparco ha vinto il premio “Product showcase award” all’Autosport international di Birmingham, in Inghilterra, la fiera del motorsport più prestigiosa d’Europa, con i suoi rivoluzionari sedili Qrt, presenti nel Catalogo 2020. L’azienda italiana parteciperà per il secondo anno consecutivo all’evento ospitato al Nec di Birmingham, da oggi fino al 12 gennaio, dove si è aggiudicata il titolo di miglior prodotto nella categoria “Manufacturing and fabrication” grazie “alla sua innovativa tecnologia di produzione dei sedili racing che unisce le ambizioni del motorsport aumentando sicurezza ed efficienza”. I sedili Qrt, come hanno fatto sapere dalla casa, saranno "una delle punte di diamante della nuova collezione Sparco 2020 che vedrà un rinnovamento sostanziale della gamma e sarà esibita presso lo stand E660 nel padiglione Engineering oggi e domani". Tra le novità di quest’anno figurerà anche il nuovo equipaggiamento tecnico con cui Sparco vestirà i piloti M-Sport Ford per la prossima stagione del Wrc, a seguito del rinnovo della partnership con il team di Malcolm Wilson per il prossimo biennio del mondiale rally. Niccolò Bellazzini, brand manager della società, ha dichiarato: “Sparco è sempre stata all’avanguardia nella ricerca e nella proposta di prodotti innovativi e questo premio ci riempie d’orgoglio. Oltre ad avere ampliato ed evoluto tecnologie già in uso, presentiamo qui una collezione quasi completamente nuova di tute e scarpe”. “Abbiamo rivisto il teamwear – ha concluso Bellazzini - con linee per la prima volta dedicate anche ai bambini, e le borse, realizzate con l’azienda italiana di valigeria Roncato”. (Ren)