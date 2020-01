Governo: Ronzulli, Forza Italia in maggioranza? Conte si metta l'anima in pace

- Forza Italia non intende puntellare il governo Conte. Lo precisa, in una nota, il vicepresidente azzurro al Senato Licia Ronzulli. "Il trasformismo di Conte che pur di restare presidente del Consiglio è passato dal governo con la Lega a quello con Pd, Italia Viva e Leu, con l'unica costante dei 'poltronai' grillini, è ormai ben nota, al pari della sua trasformazione da grillino convinto a uomo di sinistra - sottolinea -. Paventare però la partecipazione di Forza Italia a un suo governo è azzardato addirittura per lui. Ovviamente gli piacerebbe puntellarsi saldamente a palazzo Chigi fino alla fine della legislatura, ma non saremo certamente noi a risolvergli il problema della litigiosità della maggioranza che lo sostiene e che mina ogni giorno sempre più la sopravvivenza del governo. Conte si metta l'anima in pace, se non ci sono più le condizioni per andare avanti l'unica alternativa è il voto, dopo il quale dovrà trovarsi un lavoro". (Com)