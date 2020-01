Pa: Dadone, consultazione pubblica per vera semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consultazione pubblica sul tema della semplificazione della Pubblica amministrazione "serve ad avvicinare le istituzioni ai cittadini". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. "La semplificazione vera, concreta è una delle mie ossessioni, come forse sapete. Eccoci dunque già al lavoro stamattina per analizzare i suggerimenti che tutti voi ci state inviando attraverso la consultazione pubblica 'Semplifichiamo'. Andate sulla piattaforma ParteciPa (Partecipa.gov.it) e date il vostro contributo", scrive Dadone su Instagram. "Troppo spesso i legislatori hanno trascurato gli effetti, gli impatti delle norme sulla vita dei cittadini e delle stesse amministrazioni che devono poi applicarle. Noi vogliamo rovesciare il paradigma: ascoltiamo voi, leggiamo le vostre esperienze, le studiamo e da esse partiamo per sfoltire, tagliare, semplificare davvero", aggiunge il ministro. (Rin)