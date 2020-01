Osce: presidente di turno Rama, "la mia prima visita sarà in Ucraina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima visita del premier e ministro degli Esteri albanese Edi Rama, in qualità di presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), sarà in Ucraina. Lo ha annunciato oggi lo stesso Rama nel suo intervento al Consiglio permanente dell'Osce a Vienna, dove ha presentato anche le priorità della presidenza albanese. "La crisi in Ucraina e nei dintorni rimane la sfida di sicurezza più urgente in Europa, e il contributo unico dato dalla Missione speciale di monitoraggio alla riduzione delle tensioni e alla promozione della pace, della stabilità e della sicurezza è essenziale", ha osservato Rama, aggiungendo che "nonostante alcuni segnali incoraggianti che applaudiamo, la strada verso la pace di lunga data, come tutti sappiamo, rimane lunga". (segue) (Res)