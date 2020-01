Osce: presidente di turno Rama, "la mia prima visita sarà in Ucraina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rama ha poi ribadito che "la presidenza albanese farà la sua parte per incoraggiare il rispetto dei principi e degli impegni dell'Osce e la piena attuazione degli accordi di Minsk, sostenendo gli sforzi del Gruppo di contatto trilaterale e il processo del Formato Normandia". Il presidente di turno dell'organizzazione ha sottolineato che gli sforzi per la risoluzione dei conflitti saranno i più importanti dell'agenda della presidenza albanese, "in particolare quelli dei co-presidenti del gruppo Osce di Minsk, delle discussioni internazionali di Ginevra e dei relativi meccanismi e del processo di risoluzione nella Transnistria (regione separatista della Moldova orientale). Non vedo l'ora di lavorare in stretto coordinamento con i miei rappresentanti speciali e personali e vorrei dare un caloroso benvenuto a coloro che iniziano il loro mandato, l'ambasciatore Heidi Grau e l'ambasciatore Thomas Mayr-Harting", ha dichiarato Rama. (Res)