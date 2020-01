Milano: rapinavano minori coetanei, polizia esegue 3 misure cautelari - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due minorenni e il 18enne egiziano sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità dalla polizia di Milano durante una delle rapine ai danni di coetanei di cui sono accusati. Nelle immagini i tre stanno accompagnando le vittime in luogo appartato, per poi rapinarle. (Video: Questura di Milano) (com)