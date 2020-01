Germania: a novembre, esportazioni in calo del 2,3 per cento

- A novembre scorso, le esportazioni della Germania sono diminuite del 2,3 per cento su base mensile, segnando il declino più grave dall'aprile del 2019. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che aggiunge come a novembre le importazioni della Germania siano scese dello 0,5 per cento su base mensile. Il dato sulle esportazioni è nettamente inferiore alle aspettative, che davano la contrazione allo 0,5 per cento dopo una crescita dell'1,5 per cento a settembre e ottobre. Rispetto al novembre del 2018, le esportazioni sono diminuite del 2,9 per cento per un valore di 112 miliardi di euro. Nello stesso periodo, le importazioni hanno subito una contrazione dell'1,6 per cento, toccando i 94,6 miliardi di euro. (Geb)