Roma: Raggi, fino al 29 gennaio iscrizioni aperte per la Scuola dell'infanzia capitolina

- "C’è tempo fino al 29 gennaio per iscriversi alla Scuola dell’infanzia capitolina, dedicata ai piccoli dai 3 ai 6 anni". Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. "È un’occasione importante per la crescita e la socializzazione dei bambini. La frequenza è gratuita e prevede sezioni sia a tempo pieno che a tempo antimeridiano. Con questo servizio - sottolinea la sindaca - puntiamo alla positiva inclusione dei più piccoli, riconoscendo le esigenze e rispettando i tempi di apprendimento di ciascuno. La nostra scuola mira così ad accompagnare i bambini lungo un percorso di incontro, apprendimento e socializzazione". "Voglio ringraziare l’assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì, gli uffici capitolini, i municipi, gli insegnanti e tutti coloro che si impegnano nelle nostre scuole per i più piccoli. Tutte le informazioni per iscriversi all'anno scolastico 2020-21 - conclude - sono sul sito di Roma Capitale". (Rer)