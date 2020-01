Umbria: domani nuova riunione dell’Assemblea legislativa

- Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per domani, alle ore 10. Due i punti all'ordine del giorno: “Designazione di un componente effettivo, con funzioni di presidente e di un componente supplente in seno al collegio dei revisori dei conti del Consorzio ‘Crescendo’ in liquidazione”. Relatori: Daniele Nicchi (maggioranza), Donatella Porzi (opposizione); “Piano regionale dell'Offerta formativa e della Programmazione della rete scolastica in Umbria (anno scolastico 2020-2021)”. Relatori: Eleonora Pace (maggioranza-presidente Terza commissione), Andrea Fora (opposizione). (Ren)