Croazia: prende il via oggi la presidenza di turno semstrale del Consiglio Ue (2)

- Il premier Plenkovic discuterà oggi pomeriggio con Michel del prossimo bilancio dell'Unione europea. Per domani è previsto un incontro tra von der Leyen e Plenkovic durante il quale, secondo l'ufficio stampa del primo ministro di Zagabria, "saranno discusse le priorità della presidenza croata e delle sfide più urgenti". In seguito è prevista la prima riunione della nuova Commissione europea non nella classica sede a Bruxelles. Ai margini dell'incontro sono previsti numerosi incontri bilaterali tra ministri croati e commissari europei. Verranno discussi temi legati alla Brexit, all'allargamento dell'Ue nei Balcani occidentali, alle nuove direttive verdi e al bilancio. La sicurezza e i problemi legati al calo demografico, le sfide dell'economia globale e la riduzione delle differenze di sviluppo fra i paesi membri saranno fra i temi al centro della presidenza croata di turno dell'Unione europea: così i vertici di Zagabria, a cominciare dal premier Andrej Plenkovic, hanno anticipato alcune linee guida fissate dalla Croazia, la quale nei prossimi sei mesi sarà a capo del Consiglio dell'Ue. (segue) (Zac)