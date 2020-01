Croazia: prende il via oggi la presidenza di turno semstrale del Consiglio Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre agli incontri di oggi e di domani, il 14 gennaio è in programma un intervento di Plenkovic al Parlamento europeo in cui il premier croato illustrerà il programma di Zagabria in merito alla presidenza semestrale. Il 16 gennaio, infine, il primo ministro avrà un colloquio a Berlino con il cancelliere tedesco Angela Merkel. L'avvio della presidenza di turno è stato preceduto da alcune importanti visite a Zagabria, come quella del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il premier croato ha dichiarato, in una conferenza stampa successiva all'incontro con Sassoli, che "nel corso della presidenza la Croazia dovrà riconciliare le diverse posizioni sul Quadro finanziario pluriennale" dato che "esistono grandi divergenze tra il parere del Parlamento europeo e quello dei paesi che maggiormente contribuiscono al bilancio Ue". (segue) (Zac)