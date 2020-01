Croazia: prende il via oggi la presidenza di turno semstrale del Consiglio Ue (4)

- Plenkovic ha aggiunto che "in questo momento esistono grandi differenze tra gli obiettivi posti dal Parlamento europeo e quello che succede a livello di Consiglio europeo, ovvero tra i paesi membri". Secondo Plenkovic, inoltre, "i paesi sono suddivisi tra i più conservatori, che danno più di quello che ricevono, e quelli che invece ricevono gli aiuti europei. Questi ultimi, fra cui si annovera anche la Croazia, vogliono stanziamenti maggiori per le politiche tradizionali, per le politiche di coesione e per l'agricoltura". Sassoli ha affermato che "l'ambizione del Parlamento europeo è quella che il bilancio segua nei prossimi sette anni il programma della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen", aggiungendo che il Parlamento "vuole un bilancio ambizioso, che permetta all'Unione di realizzare le proprie priorità". Sassoli ha ribadito di volere vedere "un'Europa che cresce, in grado di creare nuovi posti di lavoro, mantenere l'industria e realizzare la trasformazione verso un'economia verde". (segue) (Zac)