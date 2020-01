Sahel: inviato speciale Onu, ondata di violenze “senza precedenti” mina fiducia popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Sahel ha vissuto negli ultimi mesi “un'ondata devastante e senza precedenti” di attacchi terroristici contro obiettivi civili e militari che hanno “minato la fiducia della popolazione” e le cui conseguenze umanitarie sono “allarmanti”. È quanto denunciato dall'inviato delle Nazioni Unite nel Sahel e capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel (Unowas), Mohamed Ibn Chambas, nel corso di un briefing tenuto la notte scorsa al Consiglio di sicurezza Onu. Nel presentare la sua relazione, Chambas ha dipinto un quadro di incessanti attacchi contro obiettivi civili e militari soprattutto in Burkina Faso Mali e in Niger, dove sono aumentati di cinque volte dal 2016 con oltre 4 mila decessi registrati nel solo 2019 rispetto ai circa 770 di tre anni prima. “Più significativamente, il focus geografico degli attacchi terroristici si è spostato verso est, dal Mali al Burkina Faso, e sta minacciando sempre più gli stati costieri dell'Africa occidentale”, ha detto l’inviato speciale, sottolineando come nel solo Burkina Faso il numero di morti sia aumentato da circa 80 nel 2016 a oltre 1.800 l'anno scorso e quello degli sfollati sia cresciuto di dieci volte fino a sfiorare il mezzo milione, mentre circa 25 mila persone hanno cercato rifugio in altri paesi. (segue) (Res)