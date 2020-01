Sahel: inviato speciale Onu, ondata di violenze “senza precedenti” mina fiducia popolazione (2)

- Chambas ha spiegato che “gli attacchi terroristici sono spesso sforzi deliberati da parte di estremisti violenti” per impegnarsi in attività illecite che includono il sequestro di armi e l’utilizzo illegale di manodopera. Inoltre, l’inviato speciale ha messo in evidenza come il terrorismo, il crimine organizzato e la violenza intercomunitaria siano spesso intrecciati, specialmente nelle aree periferiche in cui la presenza dello Stato è debole. “In quei luoghi, gli estremisti forniscono sicurezza e protezione alle popolazioni, così come i servizi sociali vengono concessi in cambio di lealtà”, ha affermato Chambas. Il rappresentante speciale ha quindi sottolineato che i governi, gli attori locali, le organizzazioni regionali e la comunità internazionale si stanno mobilitando in tutta la regione per rispondere a queste sfide, ricordando che lo scorso 21 dicembre i leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno adottato un piano d'azione 2020-2024 per sradicare il terrorismo nella regione. (segue) (Res)