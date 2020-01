Formia: acqua dei rubinetti torbida, Comune ripristina potabilità dopo esami Arpalazio

- Dopo oltre dieci giorni i cittadini di Formia possono tornare oggi ad utilizzare l'acqua del rubinetto. E' stata infatti revocata dal comune l'ordinanza con cui lo scorso 23 dicembre era stato disposto il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile, in particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi. Una decisione presa a suo tempo alla luce del fenomeno dell'acqua torbida che aveva interessato il Comune. Oggi però il dipartimento di Prevenzione Uoc igiene alimenti e nutrizione della Asl ha comunicato che "gli esiti analitici trasmessi dall’Arpalazio di Latina relativi ai campionamenti effettuati il 7 gennaio confermano il rientro del parametro di torbidità e l'assenza di carica microbiologica". (Rer)