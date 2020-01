Credito: sindaco di Teramo D'Alberto, crisi Bp Bari può rappresentare occasione di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aldilà delle difficoltà della Banca popolare di Bari, su cui sta investigando la magistratura, esiste un potenziale da rilanciare a favore dei territori. Lo ha detto il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, in commissione Finanze alla Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. "Il capitale di fiducia non è un esercizio di fede istituzionale ma esistono considerazioni di mercato che dimostrano che c'è anche una potenzialità enorme e complessa che può costituire un'occasione di rilancio per il territorio", ha affermato D'Alberto. Il primo cittadino ha anche sottolineato come sia necessario "ragionare in un'ottica di differenziazione tra territori o spacchettamenti", per evitare "ricadute occupazionali".(Rin)