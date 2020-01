Serbia-Croazia: Dacic, spero in rapporti migliori con Zagabria con Milanovic presidente

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha auspicato un "miglioramento dei rapporti" con la Croazia dopo l'elezione del nuovo presidente croato, Zoran Milanovic. In un intervento per il quotidiano "Blic", Dacic ha osservato che "chiunque sia stato eletto presidente della Croazia, ed è stato scelto Zoran Milanovic, deve lavorare per un miglioramento" delle relazioni fra Belgrado e Zagabria. "La Serbia e la Croazia devono costruire dei rapporti di buon vicinato in tutti i campi perché è importante per la stabilità dell'intera regione. Abbiamo molto spazio per la cooperazione e spero che il nuovo presidente si dedichi sinceramente a questo", ha concluso Dacic. (Seb)