Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale. All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo "Regolamento per il benessere e la tutela degli animali" del Comune di Milano.Palazzo Marino, piazza della Scala. 2 (ore 16.30)REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini inaugura i nuovi alloggi protetti per anziani realizzati all'interno della casa di riposo "F. Pertusati" a Pavia.Casa di riposo "F.Pertusati", viale Matteotti, 63 Pavia (ore 17.00)L'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa al concerto del violinista Andrea Casta, nell'ambito degli eventi legati all'Ice Music Festival, rassegna musicale che si svolge nell'EQ Ice Dome, grande igloo a 2.600 metri di quota tra le distese di neve del Ghiacciaio Presena.Passo Paradiso Pontedilegno-Tonale/Bs (ore 18.00) (segue) (Rem)