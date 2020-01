Vigevano: incendio in una palazzina, 8 persone in ospedale

- Questa notte intorno alle tre, 16 persone sono rimaste coinvolte in un incendio in una palazzina di tre piani in via Argentina a Vigevano. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). 8 persone sono state trasportate in ospedale, 4 all'ospedale di Vigevano e 4 al Beato Matteo. Per le altre 8 persone non è stato necessario il ricovero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. (com)