Libia: Del Re, difficile assumere posizione “drastiche” in questo momento

- In Libia è molto difficile in questo momento assumere posizioni “drastiche” e “in assoluta solitudine”. È quanto dichiarato dalla viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Del Re intervenuta questa mattina su “Rainews24”. “Il lavoro che si sta facendo da più di un anno ci rende di nuovo protagonisti, come dimostra la nostra presa di posizione molto netta riguardo alla dichiarazione del Cairo (comunicato finale adottato al termine della riunione di riunione) che abbiamo trovato molto squilibrata. Domani inoltre, su nostra richiesta, ci saranno degli incontri fra i ministri degli Esteri a Bruxelles”, ha sottolineato Del Re, secondo cui l’Italia è protagonista anche sul fronte umanitario, “essendo l’unico paese che conduce evacuazioni dai campi di detenzione in Libia e partecipa ad azioni di vario genere tra cui la ricostruzione delle municipalità e degli ospedali militari ed è considerati dalla Libia il partner più costante e presente. La nostra ambasciata è quella di riferimento per tutti essendo l’unica sempre presente sul territorio”, ha aggiunto. (Res)