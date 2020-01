Libia: Del Re, spartizione paese non è una soluzione per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una spartizione della Libia “non sarebbe una soluzione” per l’Italia. Lo ha detto la viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, intervenendo questa mattina su “Rainews 24”. “Noi auspichiamo unità, è chiaro che poi bisognerà dare risposte concrete a tutte le parti per raggiungere la stabilità. I tempi sono molto lunghi, si tratta di questioni che non si risolvono in maniera rapida e vanno coinvolti anche paesi del Sahel che hanno ricadute (dalla crisi). L’Italia è un’autorità morale nel Mediterraneo, non avendo eccessi di avanzamento di pretese o di dimostrazione di potere e garantendo affidabilità sui grandi principi importanti”. In questo senso l’attenzione del ministro Luigi Di Maio alla Russia e alla Turchia “è giusta”, poiché come Italia “possiamo agire da punto di riferimento anche con questi grandi attori”. (Res)