Credito: Bankitalia, "indispensabile" convertire decreto su Bp Bari

- La conversione del decreto sulla Banca popolare di Bari "è indispensabile" per assicurare a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno un "quadro stabile di intervento e le risorse necessarie a dare attuazione agli impegni assunti con l’accordo quadro". Lo ha detto il vicedirettore generale della Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli, in commissione Finanze alla Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. "Per ottenere il risultato auspicato, ossia il ripristino di una condizione di equilibrio economico-patrimoniale della Bpb, i nuovi investitori devono da subito assumere un forte ruolo di direzione e impulso, volto a orientare con determinazione la banca verso prospettive industriali credibili in un’ottica di mediolungo termine", ha aggiunto sottolineando che negli intermediari nel medio-lungo periodo, "questo ruolo di direzione, controllo, impulso dovrà essere svolto innanzitutto dagli altri azionisti realizzi è ugualmente indispensabile che l'azionista pubblico svolga un ruolo di direzione e impulso attivo, forte e continuo". Perrazzelli ha rilevato che "gli adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in società per azioni dovranno essere svolti con celerità e senza esitazioni, ritardi o incertezze potrebbero mettere in discussione il buon esito dell’intervento".(Rin)