Algeria-Italia: Di Maio, "dobbiamo lavorare insieme per la stabilità della regione"

- Italia e Algeria devono lavorare insieme alla stabilità della regione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta organizzata oggi ad Algeri insieme all'omologo algerino Sabri Boukadoum con il quale ha discusso in merito al dossier libico. Quella in corso è la prima visita di un rappresentante di un paese straniero in Algeria dopo la formazione del nuovo governo. “Di fronte a noi abbiamo bisogno di un’occasione storica che è quella di lavorare insieme ai paesi vicini alla Libia, per una soluzione al cessate il fuoco che è il nostro obiettivo principale”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Ala)