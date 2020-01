Algeria-Italia: Di Maio, "dobbiamo lavorare insieme per la stabilità della regione" (2)

- In merito ai rapporti tra Italia e Algeria, Di Maio ha sottolineato che vi sono “opportunità di investimenti comuni” non solo nel settore energetico. “Possiamo investire insieme nel campo dell’innovazione, delle università”, ha aggiunto Di Maio, ricordando l’importanza delle due sponde del Mediterraneo e dei giovani della regione. “Abbiamo di fronte delle sfide importanti per far crescere le nostre economie come quella del turismo”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Abbiamo di fronte tanti spazi da poter riempire con la collaborazione e la cooperazione”, ha osservato Di Maio, secondo cui tuttavia “senza la stabilità è difficile riuscire ad implementare progetti economici nuovi”. Per questa ragione, secondo il ministro, Algeria e Italia devono lavorare alla “piena stabilità della regione contrastando il terrorismo”. Il responsabile della Farnesina ha poi elogiato l’operato di contrasto al terrorismo condotto dall’Algeria lungo i confini libici, “lavoro di cui giova tutto il Mediterraneo”, prevenendo infiltrazioni terroristiche e monitorando la situazione che “è sempre più incandescente”. (Ala)