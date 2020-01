Napoli: Ronghi (Sp), Anm, io sto con gli autoferrotranvieri

- "Tutti, dalle Istituzioni ai cittadini, sanno che il sindaco de Magistris è colpevole del 'fallimento' dell'azienda di trasporto pubblico e quei pochi servizi vengono effettuati solo grazie al senso di responsabilità del personale viaggiante sell'Anm". E' quanto ha dichiarato Salvatore Ronghi di Sud Protagonista al termine di una riunione con i lavoratori del settore. "Il conducente di linea del servizio di pubblico trasporto - ha continuato Ronghi - si assume tutte le responsabilità civili e penali quando è alla guida del mezzo pubblico. Se quest'ultimo non dà garanzie di efficienza e sicurezza, non può circolare. Perciò bene hanno fatto quegli autoferrotranvieri a rinunciare a guidare mezzi non sicuri. A salvaguardia di questi lavoratori inoltreremo un esposto alla Procura contro la gestione dell'Anm da parte dell'amministrazione comunale di Napoli".(Ren)