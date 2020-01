Romania: Banca mondiale migliora le stime sull'andamento economico nel 2019 e 2020

- La Banca mondiale ha rivisto al rialzo, al 3,9 per cento, le stime sulla crescita dell'economia romena nel 2019, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni del giugno 2019. E' quanto emerge dal rapporto "Global Economic Prospects", pubblicato dalla Banca mondiale. Inoltre, l'istituto finanziario internazionale ha informato che prevede che la Romania registrerà nel 2020 un aumento del Prodotto interno lordo del 3,4 per cento, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto alla previsione precedente. Nonostante il miglioramento delle stime, la Banca mondiale sostiene che il tasso di crescita del Prodotto interno lordo della Romania rallenterà in modo significativo dal 7,1 per cento nel 2017 al 4 per cento nel 2018, per passare al 3,9 per cento nel 2019, al 3,4 per cento nel 2020, fino a raggiungere il 3,1 per cento sia nel 2021 che nel 2022. (segue) (Rob)