Romania: Banca mondiale migliora le stime sull'andamento economico nel 2019 e 2020 (2)

- Secondo la Banca mondiale, in Europa e in Asia centrale (Eca), regione che include la Romania, la crescita economica è rallentata significativamente nel 2019, al 2 per cento, il livello più basso degli ultimi tre anni, a seguito del significativo rallentamento registrato dalle prime due economie dalla regione: Russia e Turchia. "Nell'Europa centrale, l'impulso dato ai consumi privati all'inizio del 2019 a seguito dell'aumento dei salari e dei trasferimenti pubblici ha contribuito a mantenere una crescita oltre il potenziale. Tuttavia, questo impatto è stato dissipato alla fine dell'anno, il che ha contribuito al rallentamento della crescita, nonostante l'evoluzione positiva del settore delle costruzioni in alcune economie (Ungheria e Romania). Il rallentamento nell'area dell'euro ha influito in alcuni casi sulle esportazioni (Bulgaria e Romania)", sottolinea il rapporto dell'istituzione finanziario internazionale. (segue) (Rob)