Romania: Banca mondiale migliora le stime sull'andamento economico nel 2019 e 2020 (3)

- La Banca mondiale sottolinea che "il sostegno fiscale e la spinta fornita al consumo privato inizieranno a scomparire in alcune delle più grandi regioni dell'Europa centrale entro il 2020-2021, con uno spazio fiscale limitato per contrastare i possibili effetti negativi nell'area dell'euro (Polonia e Romania). Il declino della popolazione in età lavorativa, a seguito dell'emigrazione verso l'Europa occidentale, limita le prospettive di crescita". La Banca mondiale avverte inoltre che "in molte economie dell'Europa centrale, il margine di manovra per contrastare gli shock negativi è limitato da persistenti disavanzi di bilancio. Il sostegno fiscale che ha contribuito all'aumento di questi squilibri (aumento dei salari del settore pubblico, aumento dei trasferimenti pubblici e riduzione della capacità di riscossione delle imposte) ha portato all'aggravamento dei deficit fiscali, avvicinandosi o superando il limite del 3 per cento del Pil, soprattutto nel caso di Romania". (Rob)