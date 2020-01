Imprese: nei primi giorni di gennaio 1250 nuove aziende nate in Italia, 1 su 5 in Lombardia

- Dal commercio online di calzature di Bergamo a quello di antiquariato e mobili usati di Brescia, dai servizi di cura per animali da compagnia di Roma all'erboristeria di Cuneo, dalla trattoria di Bari alla fabbricazione di sonde di temperatura e strumenti da disegno di Milano. Sono queste le province dove sono state presentate più domande di iscrizione da inizio anno. Ma c'è anche chi fabbrica fisarmoniche o accessori per strumenti musicali ad Ancona, chi offre corsi e laboratori artistici terapeutici ad Alessandria, servizi di idromassaggio e sauna finlandese a Pordenone, di falegnameria a Reggio Calabria o autolavaggio a Siracusa. Da Capodanno al 4 gennaio in Italia sono nate 1.250 imprese, una su cinque in Lombardia (241 pari a una sessantina al giorno). Il 6% ha aperto a Bergamo, il 5% a Brescia e Roma, il 4% a Cuneo, Bari e Milano. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese relativo alle attività iscritte nei primi giorni dell'anno tra attive e inattive aggiornato al 4 gennaio 2020. In Camera di commercio ci saranno incontri gratuiti per chi vuole mettersi in proprio. Gli incontri di gruppo sono di due ore con un esperto a disposizione per informare e orientare sulla scelta imprenditoriale e per rispondere alle domande dei partecipanti. Sono dedicati a residenti o domiciliati o a chi intenda avviare un'attività sul territorio. I prossimi incontri si terranno: lunedì 20 gennaio, con inizio ore 14.30 alla sede Milano – Formaper, in via Santa Marta 18; martedì 21 gennaio con inizio ore 10 alla sede di Monza della Camera di commercio di Piazza Cambiaghi 9; martedì 28 gennaio con inizio ore 10 alla sede di Lodi della Camera di commercio Via Haussmann, 11/15 e mercoledì 29 gennaio con inizio ore 10 alla sede di Milano – Formaper, di Via Santa Marta 18. (segue) (com)