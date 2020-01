Imprese: nei primi giorni di gennaio 1250 nuove aziende nate in Italia, 1 su 5 in Lombardia (2)

- Per Massimo Ferlini, presidente di Formaper, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: "La Camera di commercio è attiva con l'azienda speciale Formaper per aiutare gli aspiranti imprenditori a realizzare la propria idea di impresa. Questi incontri di orientamento sono particolarmente richiesti da chi è all'inizio del proprio percorso imprenditoriale e ha bisogno di un confronto sui diversi aspetti burocratici, amministrativi e di impostazione del business plan". In Italia (secondo i codici di attività dichiarati dalle attive) prevalgono le imprese in commercio al dettaglio (20,8% del totale), alloggio e ristorazione (13%), settore manifatturiero e servizi alla persona (entrambi al 12%), costruzioni e commercio all'ingrosso (10%). In Lombardia il commercio al dettaglio rappresenta il 23% delle start up, i servizi alla persona il 14,5%, il manifatturiero il 13,7%, la ristorazione l'11%. Sono 28 le imprese iscritte a Milano città nei primi giorni dell'anno. Pesano il 12% regionale. Prevalgono i settori del commercio (33% circa), i servizi finanziari e immobiliari (25%) e le attività scientifiche (16,7%). (com)