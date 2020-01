Libia: Di Maio, da Bruxelles a Istanbul tutti concordi sulla necessità di una tregua

- Negli incontri avvenuti in questi giorni a Bruxelles, Istanbul, Il Cairo ed Algeri “sono tutti d’accordo sulla necessità di un cessate il fuoco”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio nella conferenza stampa congiunta organizzata oggi ad Algeri insieme all’omologo algerino Sabri Boukadoum con il quale ha discusso in merito al dossier libico. “In questi giorni sono stato prima a Bruxelles poi a Istanbul, poi al Cairo, oggi ad Algeri. In tutti gli incontri sulla Libia sono tutti d’accordo sulla necessità di un cessate il fuoco. Adesso è giunto il momento di mettere tutte le persone, tutti i paesi intorno a un tavolo e trovare la soluzione che ci consenta di garantire la pace in questa regione”, ha dichiarato Di Maio. (Ala)