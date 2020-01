Iran: ministro Difesa tedesco, “lottare” per accordo su programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende “lottare” per mantenere in vigore l'accordo sul programma nucleare dell'Iran (Jcpoa), che ha concluso nel 2015 con Repubblica islamica, Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito, Cina e Ue. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, Kramp-Karrenbauer ha respinto la richiesta avanzata ieri, 8 gennaio, dal presidente degli Usa, Donald Trump, alle altre parti del Jcpoa affinché escano dall'intesa. Tale iniziativa è stata assunta dagli Stati Uniti a maggio del 2018, mentre negli scorsi giorni l'Iran ha annunciato di non ritenersi più vincolato agli obblighi derivanti dal Jcpoa. Secondo il ministro della Difesa tedesco, con Francia e Regno Unito, la Germania ha sempre sostenuto che “l'esistenza” dell'accordo sul programma nucleare iraniano è “di per sé un valore”. Pertanto, ha aggiunto Kramp-Karrenbauer, “lottiamo per questo valore, e per questo trattato”. (Geb)