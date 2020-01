Cina: ministro Esteri Wang, paese ha contribuito a lotta la terrorismo nello Xinjiang (2)

- Per proteggere la sicurezza di tutti i gruppi etnici nello Xinjiang, compresi i musulmani, il governo cinese ha represso con fermezza tutte le forme di attività terroristiche, da un lato, e istituito centri di istruzione e formazione professionale dall'altro, ha spiegato il responsabile della diplomazia cinese. Nella sua campagna anti-terrorismo nello Xinjiang, la Cina ha attinto all'esperienza di molti paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e molti paesi occidentali come gli Stati Uniti e la Francia. Le misure cinesi "sono totalmente legali, in quanto ampiamente riconosciute come misure preventive antiterrorismo", ha detto Wang, aggiungendo che gli sforzi della Cina contro il terrorismo nello Xinjiang hanno dato i loro frutti. "Per tre anni consecutivi, lo Xinjiang è stato libero da violenti atti terroristici", ha osservato. (segue) (Cip)