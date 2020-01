Cina: ministro Esteri Wang, paese ha contribuito a lotta la terrorismo nello Xinjiang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato dimostrato che gli sforzi compiuti dal governo nello Xinjiang non solo hanno fornito sicurezza ai residenti locali, ma hanno anche protetto i diritti della libertà religiosa, apportando in tal modo importanti contributi alla causa globale antiterrorismo e fornendo un'esperienza utile a livello globale sforzi di deradicalizzazione ", ha aggiunto Wang. Nel suo discorso, Wang ha nominato le intenzioni di alcune forze in Occidente, che tentano di destabilizzare lo Xinjiang e minare i legami tra la Cina e il mondo islamico con l'obiettivo di bloccarne lo sviluppo. "Dovremmo avere le idee chiare su quei paesi occidentali che accusano la Cina della questione dello Xinjiang, poiché in realtà sono quelli che hanno il minimo rispetto per la civiltà islamica e hanno inflitto gravi perdite a un gran numero di innocenti musulmani", ha detto Wang. (segue) (Cip)