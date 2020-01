Cina: ministro Esteri Wang, paese ha contribuito a lotta la terrorismo nello Xinjiang (4)

- Il ministro ha sottolineato che la maggior parte dei paesi islamici, incluso l'Egitto, non sono stati ingannati dalle bugie diffuse dagli Stati occidentali. Un totale di 51 paesi, tra cui 28 nazioni islamiche, hanno firmato una lettera congiunta lo scorso luglio inviata alle Nazioni Unite per esprimere sostegno alle politiche cinesi nello Xinjiang. "La Cina accoglie amici egiziani, compresi gruppi religiosi, nello Xinjiang per fare un tour e dare vedere con i propri occhi", ha detto Wang. (Cip)