Ucraina-Iran: oggi colloquio telefonico fra presidenti Zelensky e Rohani su incidente aereo

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà oggi una conversazione telefonica con l’omologo iraniano, Hassan Rohani, per rafforzare la cooperazione nelle indagini sull'incidente del volo 752 dell'Ukraine International Airlines avvenuto ieri nei pressi dell’aeroporto di Teheran. "Oggi terrò una conversazione telefonica con il presidente dell'Iran in merito al rafforzamento della cooperazione con la parte ucraina al fine di stabilire la verità", ha detto Zelensky in un video pubblicato sul canale Telegram dell'ufficio presidenziale di Kiev. Il capo dello Stato ucraino ha inoltre invitato la comunità internazionale, incluso il Canada, a partecipare alle indagini. Il Boeing 737-800, in volo verso Kiev, è precipitato ieri vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran subito dopo il decollo, provocando la morte di tutte le 176 persone a bordo. La maggior parte delle persone decedute erano cittadini iraniani e canadesi. Zelensky ha incaricato il procuratore generale ucraino di aprire un'indagine sul tragico incidente. (Res)