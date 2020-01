Cina: indice prezzi alla produzione in calo nel 2019 (2)

- Diciassette delle 40 industrie consultate hanno registrato aumenti di prezzo su base mensile, mentre 16 hanno riportato cali di prezzo e sette hanno assistito a prezzi invariati. Tra le principali industrie, i prezzi per l'estrazione e la medicazione dei metalli ferrosi sono aumentati dell'8,8 per cento a dicembre rispetto a un anno fa, mentre l'estrazione e la medicazione dei metalli non ferrosi hanno visto aumentare i prezzi alla produzione dell'1,1 per cento anno su anno. I prezzi alla produzione per l'industria estrattiva del petrolio e del gas naturale hanno chiuso una serie in calo e sono aumentati del 5,8 per cento su base annua a dicembre. "Nel frattempo, il Ppi per la produzione di materiali chimici e prodotti chimici ha registrato una diminuzione in calo, in calo del 5,4 per cento su base annua, mentre quello per l'estrazione del carbone è sceso del 3,6 per cento rispetto a un anno fa", ha affermato lo statistico Nbs, Shen Yun. I dati di oggi hanno anche mostrato che l'indice dei prezzi al consumo della Cina, un indicatore principale dell'inflazione, è aumentato del 2,9 per cento su base annua nel 2019. (Cip)