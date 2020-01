Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 2,9 per cento nel 2019

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina è aumentato del 2,9 per cento su base annua nel 2019, entro l'obiettivo del tre per cento fissato dal governo. Lo attestano i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese. La crescita è cresciuta dal 2,8 per cento nei primi undici mesi ed è stata superiore all'aumento annuale del 2,1 per cento nel 2018. A dicembre, l'Ipc è aumentato del 4,5 per cento anno su anno, invariato rispetto a quello di novembre. L'aumento è stato trainato principalmente dai prezzi dei prodotti alimentari, che sono aumentati del 17,4 per cento su base annua il mese scorso, contribuendo con 3,43 punti percentuali all'aumento di dicembre. Con l'entrata in vigore delle misure governative a livello nazionale e locale per ripristinare la produzione di suini, la tendenza al rialzo dei prezzi della carne suina colpita dalla peste suina africana e dai fattori ciclici si è attenuata nell'ultimo mese. (segue) (Cip)