Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 2,9 per cento nel 2019 (2)

- I prezzi del maiale sono aumentati del 97 per cento su base annua a dicembre, rallentando dalla crescita del 110,2 per cento registrata a novembre. I prezzi di altri tipi di proteine ​​tra cui manzo, montone e pollame hanno visto una crescita più lenta il mese scorso. I prezzi non alimentari hanno guadagnato l'1,3 per cento il mese scorso, più velocemente della crescita dell'un per cento di novembre, ha affermato l'ufficio. L'Ipc nelle aree urbane e rurali ha registrato una crescita su base annua rispettivamente del 4,2 e del 5,3 per cento. L'Ipc di base, che esclude i prezzi dei generi alimentari e dell'energia, ha registrato un aumento dell'1,4 per cento su base annua a dicembre, in linea con quello di novembre. (Cip)