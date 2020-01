Iraq: Al Sadr, la crisi è finita e le fazioni non devono iniziare un'azione militare

- Il leader sciita iracheno, Muqtada al Sadr, ha dichiarato che "la crisi in Iraq è terminata, sulla scia delle dichiarazioni di Iran e Stati Uniti che indicano che non vi è alcuna intenzione di aumentare l'escalation", invitando le fazioni armate irachene a non effettuare attacchi. Al Sadr ha auspicato la formazione nei prossimi quindici giorni di un governo iracheno forte, in grado di proteggere la sovranità e l'indipendenza dell'Iraq e di tenere elezioni anticipate. Gli iracheni, ha detto Al Sadr, stanno ancora cercando di porre fine alla presenza straniera nel paese. Delle forti esplosioni sono state avvertite ieri nella zona verde fortificata di Bagdad che ospita edifici governativi e missioni straniere in Iraq. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", inoltre, due razzi che puntavano l'ambasciata statunitense hanno colpito la zona verde nel centro di Baghdad. Poco prima si sono sentite suonare le sirene mentre le autorità chiudevano le porte della cittadella fortificiata, sede delle rappresentanze diplomatiche straniere e delle istituzioni governative.(Irb)