Libia: Di Maio ad Algeri in preparazione della conferenza di Berlino

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si trova oggi in Algeria, dove è arrivato nella serata di ieri, per una visita ufficiale di due giorni. Il titolare della Farnesina incontrerà l'omologo algerino, Sabri Boukadoum, e il neo eletto capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune. Sul tavolo, tra vari altri dossier, c'è anche la crisi libica, dal momento che Algeri è stata invitata alla Conferenza internazionale di Berlino sulla crisi in Libia che si terrà sotto gli auspici delle Nazioni Unite. La conferenza, la terza dopo quelle di Parigi nel 2018 e Palermo nel 2019, dovrebbe tenersi entro il mese di gennaio e inizialmente prevedeva il formato P5+5, ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) più Emirati, Egitto, Turchia (i tre paesi non occidentali più impegnati nel conflitto) oltre all'Italia e ovviamente alla Germania (quest’ultimo attualmente membro non permanente del Consiglio di sicurezza). "Appena atterrato - ha scritto il capo della Farnesina in un post su Facebook - l’Italia porta l’Ue ad Algeri. Sono infatti il primo ministro europeo a far visita al nuovo governo algerino. Continuiamo a lavorare senza sosta per la stabilità della Libia e del Mediterraneo. (segue) (Res)